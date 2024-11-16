Эмма Робертс снимется в сериале по книге «Пятая авеню, дом один»

Эмма Робертс и ее компания Belletrist Productions работают над сериалом «One Fifth», который является экранизацией романа Кэндес Бушнелл «Пятая авеню, дом один».

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Книга, впервые опубликованная в 2008 году, рассказывает историю одноименного небоскреба в стиле ар-деко, возвышающегося над одним из старейших и наиболее исторически модных районов Манхэттена. Для женщин на Пятой авеню оно имеет важное значение для жизни, которую они тщательно построили — или надеются построить. От жены короля хедж-фонда до стареющего обозревателя светской хроники и свободолюбивой актрисы (недавней беженки из Лос-Анджелеса) — план каждого человека на богатую жизнь объединяется под высокой крышей этого знакового здания.

«ИнтерМедиа» напоминает, что Кэндес Бушнелл – журналистка и писательница, чьи колонки стали основой для сериала «Секс в большом городе», двух полнометражных фильмов и сериала-продолжения «И просто так». Она вступит в качестве автора сценария, а Эмма будет не только продюсировать проект вместе с Марси Кляйн и Карой Прейсс, но и предположительно сыграет одну из ролей в нем.