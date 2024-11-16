Создание региональных кинокомиссий позволит развить киноиндустрию в РФ

Продюсер телеканала СТС, генеральный директор кинокомпании "Блэк бокс продакшн" Павел Сарычев отметил, что прямое взаимодействие столичных съемочных групп с региональными кинокомиссиями позволяет систематизировать процесс кинопроизводства, упростить решение вопросов технического персонала, реквизита и декораций.

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Создание в регионах России кинокомиссий и центров поддержки кинопроизводства позволит развить инфраструктуру на местах и превратить единичные съемки больших проектов в непрерывный производственный процесс профессиональную индустрию. Такое мнение высказал ТАСС продюсер телеканала СТС, генеральный директор кинокомпании "Блэк бокс продакшн" Павел Сарычев. Мурманская область за пять лет после создания в регионе кинокомиссии вошла в пятерку регионов РФ по развитию кинопроизводства.

«Создание кинокомиссии - это первый шаг к созданию индустрии кино в регионе, а не просто раз-два наезды съемочных групп. Мурманская область - один из тех регионов, где дальше всех продвинулись в степени взаимоотношений со столичными продюсерами. За пять лет после создания регионального центра развития кинопроизводства Мурманск вошел в пятерку регионов России по развитию киноиндустрии наряду с Калининградом, Пермью и Красноярском. Сейчас уже при выборе, где снимать проект, люди едут в Мурманск, потому что здесь есть системность и поддержка региональных властей»‎, — сказал Сарычев в кулуарах международного кинофестиваля "Северный характер".

Он отметил, что прямое взаимодействие столичных съемочных групп с региональными кинокомиссиями позволяет систематизировать процесс кинопроизводства, упростить решение вопросов технического персонала, реквизита и декораций.

«Надо развивать инфраструктуру на местах, надо создавать здесь кадровый запас для кинопроизводства, оставлять людей, чтобы они не считали, что карьеру можно сделать только в Москве или Питере. Карьера должна строиться на месте, именно тогда регион начинает расти, потому что когда люди видят себя, место, где они живут, в кино, они начинают к нему по-другому относиться»‎, — подчеркнул Сарычев.

Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам поддержку, а также принят закон о кинорибейтах и разработан экологический стандарт киносъемок "Зеленый экран". Каждый год в Мурманске проходят международный фестиваль "Северный характер", который собирает участников из десятков стран мира. В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериалы "Баренцево море", "Везет", а также полнометражные игровые фильмы "Велга", "На выдохе", "Туман".