Составлен список лучших фильмов со Светланой Светличной

Актриса Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни, прощание со звездой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Какие фильмы были лучшими в ее карьере?

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«Бриллиантовая рука», 1968

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В культовой комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая Светличная получила роль блондинки Анны Сергеевны, которой принадлежит знаменитая фраза: «Невиноватая я, он сам пришел!». Работа в этой кинокартине принесла актрисе всесоюзную известность и статус секс-символа советской эпохи. Сцена с лопнувшим бюстгальтером была настоящим вызовом и откровением в те годы.

«Я стеснялась! Да вы что, это только делаешь вид, что не страшно. Я думала, что хорошо, что не видят, что у меня по спине пот бежит от того, что в павильон сбежались из других павильонов, понимаешь, слух прошел. Все же знали, что Гайдай, что будет голая, красивая, курящая», — рассказывала о съемке откровенной сцены Светличная.

Однако сначала актриса говорила, что роль Анны Сергеевны помешала ее карьере, так как режиссеры после выхода фильма считали ее легкомысленной и не доверяли серьезных работ. Но позже Светличная изменила свое мнение — рассказывала, что, если бы не было этой роли, она не стала бы такой популярной и узнаваемой.

По сюжету советский труженик Семен Горбунков в исполнении Юрия Никулина отправляется в заграничный круиз и немедленно попадает в неприятности. Оказавшись не в том месте и не в то время, он поскальзывается, теряет сознание и банда контрабандистов по ошибке надевает на него гипс, начиненный драгоценностями. Герой невольно ввязывается в детективную историю и, рискуя жизнью, помогает правоохранителям разоблачить преступников.

Фильм «Бриллиантовая рука» занимает третье место в списке лидеров проката за всю историю советского кино — фильм посмотрели более 76 млн зрителей.

В картине также снялись такие звезды советского кино, как Андрей Миронов, Нонна Мордюкова.

«Семнадцать мгновений весны», 1973

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Уже полвека 12-серийная лента Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» остается одним из главных символов времени. Она стала лидером по количеству снявшихся в ней народных артистов, получила массу наград, признание не только российских, но и немецких зрителей.

В этот фильм Светличную пригласила Лиознова. Актриса сыграла влюбленную в Штирлица машинистку Габи — этого персонажа не было в романе Юлиана Семенова, но эпизод с ней органично вошел в сюжет.

Картина основана на романе «Семнадцать мгновений весны», впервые опубликованном в 1969 году. Главный герой — советский разведчик Максим Исаев, действующий в нацистской Германии под именем Отто фон Штирлица (Вячеслав Тихонов).

Основные события разворачиваются в период с февраля по март 1945 года, когда до капитуляции немцев остаются считаные месяцы. Штирлиц получает решающее задание — разрушить планы Рейха по организации тайных переговоров с США и Великобританией. В то же время опасность быть разоблаченным подступает к разведчику как никогда близко: начальник управления безопасности Эрнст Кальтербрунер (Михаил Жарковский) подозревает Штирлица в срыве операции в Кракове.

Популярность многосерийного фильма среди советских зрителей была невероятной — Лиознова рассказывала, что после выхода на ТВ она получила 12 мешков писем от поклонников.

«Место встречи изменить нельзя», 1979

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В 5-серийном телевизионном фильме «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина Светличная сыграла Надю Колесову, сестру убитой женщины — супруги доктора Груздева (Сергей Юрский).

В этой картине у Светличной была сцена с Владимиром Высоцким, игравшим Глеба Жеглова. Актриса рассказывала, что Высоцкий помогал ей в работе.

«Помню, я нервничала безумно, потому что я давно не была в павильоне и давно не ощущала вот этой атмосферы творческой. Володя все понял и начал мне помогать. Это он предложил Говорухину: давай я буду обращаться к ней не по имени-отчеству, как в сценарии, а буду называть ее Надюшей. И я тут же перестала нервничать», — делилась воспоминаниями артистка.

События фильма развиваются в августе — ноябре 1945 года в Москве. Владимир Шарапов (Владимир Конкин) завершил войну в звании старшего лейтенанта. Прямо с фронта его отправляют на службу в Московский уголовный розыск. Он попадает под крыло начальника отдела по борьбе с бандитизмом Глеба Жеглова. В городе тем временем орудует таинственная и неуловимая банда «Черная кошка». Работники МУРа уже несколько месяцев никак не могут поймать преступников. Одно из первых дел, в расследовании которых принимает непосредственное участие Шарапов, — убийство гражданки Ларисы Груздевой.

В основе картины лежит роман Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия».

«Ты — мне, я — тебе», 1976

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В комедии режиссера Александра Серого с участием Леонида Куравлева Светличная воплотила яркую второстепенную роль подруги главного героя по имени Валя. Актриса после «Бриллиантовой руки» вновь изобразила красавицу сомнительного поведения с богемными замашками.

Серый снял своеобразную пародию на советское время, когда ничего нельзя было достать или купить, если у тебя не было знакомых «нужных» людей. Комедия рассказывает о двух братьях-близнецах Кашкиных, похожих внешне и совершенно разных по характеру. Один из братьев — деревенский инспектор рыбнадзора, наводящий ужас на всех окрестных браконьеров. Неподкупный и честный, знающий и любящий свою непростую работу.

А второй — Иван — банщик-массажист, живущий в столице. Его клиентуру составляют знаменитые артисты, писатели, академики и журналисты. Они достают ему любой дефицитный товар, а инспектор ГАИ перекрывает дорогу, чтобы «жигули» Кашкина могли проехать без задержки. Главный жизненный принцип банщика — «ты — мне, я — тебе».

«Богиня: Как я полюбила», 2004

Одной из немногих работ Светличной в XXI веке стала роль в сюрреалистической драме Ренаты Литвиновой «Богиня: Как я полюбила». Светличная сыграла мать главной героини, которая зовет свою дочь на тот свет.

Фильм повествует о расследовании исчезновения девочки, которое ведет одинокая пьющая следовательница. Фаина (Рената Литвинова) служит в милиции. Девушка чуть за 30 злоупотребляет коньяком. Кроме того, периодически ей является призрак ее матери (Светлана Светличная). Коллеги и находящиеся под следствием влюбляются в Фаину, которая ничего не знает о любви.

В картине также снялись актеры Виктор Сухоруков, Константин Хабенский.