Назван фильм, который откроет кинофестиваль Arctic open

Фильмом открытия VIII Международного кинофестиваля Arctic open в Архангельске, который будет проходить с 5 по 8 декабря, станет документальная картина "Крест" Сергея Дебижева, сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова. Во внеконкурсной программе будет представлена ретроспектива работ режиссера Гуниллы Брески (Швеция) "Именно Россия сделала меня режиссером".

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Ранее организаторы Arctic open сообщали ТАСС, что фильмом-открытием кинофестиваля станет документальная лента "Люди Христовы. Наше время" (Сербия). Уточняется, что эта картина не будет представлена на фестивале.

«Фильмом открытия будет замечательный документальный фильм Сергея Дебижева "Крест"»‎, — сказала Статикова.

Журналистка и режиссер Гунилла Брески свой первый документальный фильм "Екатерина младшая" сняла в Архангельске в 1996 году. С тех пор в "русский цикл" Брески входят восемь документальных фильмов и один художественный. Подавляющее большинство лент посвящено событиям и героям Великой Отечественной войны. "Дорогая Вера" о трагической судьбе участницы партизанского движения в Заполярье, "Кровавая дорога" о советских военнопленных, строивших железную дорогу в Норвегии, "Ночные ведьмы" о легендарных летчицах женского полка. В Архангельске покажут фильмы "Я останавливаю время" о знаменитом военном кинооператоре Владиславе Микоше, "Серое одеяло с вышитыми цветами" о женщине из Северной Норвегии, которая вместе с мужем принимала участие в антифашистском Сопротивлении. Мужа казнили, а ее отправили в концлагерь в Германию. Там она начала вышивать одеяло в цвета флагов стран своих подруг по несчастью.

Еще одна картина - "Мы все еще здесь" (2024/ Швеция) - о саамской самобытности и культуре, которая стала смыслом жизни для семи молодых саамских художников, поселившихся в конце 1970-х годов в северной деревне Мазе и начали создавать картины и организовывать выставки.

Также в рамках внеконкурсной программы пройдет презентация Свердловской киностудии. На фестивале будут представлены два игровых короткометражных фильма: комедия "Разъезд", где главная героиня интеллигентная женщина, продавец в букинистическом магазине, и комедия "Бернаки", ее персонаж наносит на себя рекламную татуировку и превращается в ходячую рекламу. В Архангельске пройдут показы фильмов членов жюри. Режиссер Реджис Трембли (США) представит картину "Призраки Чеджудо". Это документальная лента о борьбе народа острова Чеджудо (Южная Корея) против строительства американской военной базы. Председатель жюри короткометражного кино Владимир Котт привезет ленту "Мужчина и женщина". Это истории про мужчин и женщин, которые связали свою жизнь - кто-то на годы, кто-то на час, кто-то на пять минут.

О кинофестивале Arctic open

Международный кинофестиваль Arctic open пройдет в Архангельской области с 5 по 8 декабря. В Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Няндомском, Каргопольском и Устьянском округах зрители киносмотра познакомятся с новинками мирового авторского кинематографа разных стран, встретятся с актерами, режиссерами и представителями съемочных групп.

Социокультурный проект Поморского культурного фонда "Берегиня" "КиноАрхипелаг VIII Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области. Партнер проекта - Северный (Арктический) федеральный университет.