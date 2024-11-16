Завершился XVI Международный кинофестиваль «‎Северный характер»

Гран-при XVI Международного кинофестиваля "Северный характер" в Мурманске получил фильм режиссера Натальи Назаровой "Филателия". Драма о девушке с ДЦП, коллекционирующей марки и ждущей большую и чистую любовь, больше всего понравилась жюри самого северного кинофестиваля в РФ, сообщила ТАСС президент фестиваля Светлана Солдатова.

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«‎ХVI Международный кинофестиваль "Северный Характер" завершился торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов. В программе киносмотра было представлено 77 фильмов из 15 стран - Казахстана, Китая, Таджикистана, Ирана, Непала, Норвегии, Испании, Венгрии, Мексики, Азербайджана, Сербии и других. Обладателем Гран-при фестиваля стал фильм "Филателия"»‎, — сказала Солдатова.

Победители в различных номинациях были озвучены на церемонии награждения и подведения итогов фестиваля. В состав международного жюри в 2024 году вошли восемь человек. Председателем стал Филипп Абрютин из России. Помимо российских участников в жюри были кинематографисты из Белоруссии и Швеции.

В категории "Документальный фильм до 90 минут" победителем стала лента Михаила Щедринского "Роман Костомаров: рожденный дважды". Лучшим документальным фильмом до 60 минут стала картина Натальи Кадыровой "Дети тундры идут в школу". В номинации "Анимационный фильм до 30 минут" победителем стал фильм "Капустное чудо", победу в номинации "Полнометражный фильм" праздновала картина Мухиддина Музаффара из Таджикистана "Фортуна". Лучшей в номинации "Короткометражный игровой фильм" стала картина Ивана Соснина "30 секунд". Лучшим сериалом признан четвертый сезон многосерийного фильма Радика Рахимова "Полярный".

Ранее организаторы решили, что фестиваль, который с 2008 года проводится в Мурманске и является самым северным кинофестивалем в России, в 2024 году впервые пройдет в усеченном формате из-за недостатка финансирования, однако позже было принято решение, что мероприятие пройдет в полном формате. Фестиваль организует АНО "Продюсерский центр "Северный характер" и киностудия "Арт медиа сервис" при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Мурманской области и Мурманского представительства Союза кинематографистов России.

Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает поддержку создателям фильмов. Кроме того, принят закон о кинорибейтах, а также разработан экологический стандарт киносъемок "Зеленый экран". В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериалы "Баренцево море", "Везет", а также полнометражные игровые фильмы "Велга", "На выдохе", "Туман".