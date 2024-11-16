Когда выйдут финальные серии «Кобра Кай»

Netflix определился с датой выхода третьей части шестого сезона сериала «Кобра Кай» — 13 февраля 2025 года. В этот день выйдут финальные пять эпизодов, завершающих все шоу.

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Шестой сезон развивается вокруг чемпионата мира по карате, в котором принимают участие оба главных додзе — Мияги-До и Кобра Кай. Для этого им предстоит отправится в Японию.

История началась в 2018 году на YouTube, а потом переехала на Netflix. Сериал является полноценным продолжением фильмов «Парень-каратист» 1980-х – 1990-х. В нем задействованы практически все актеры из оригинальных картин.

30 мая 2025 года должна состояться премьера полнометражного фильма «Карате-пацан: Легенды». Там будут сниматься Джеки Чан и Ральф Маччио. Таким образом новая картина свяжет между собой классическую тетралогию, ремейк 2010 года и «Кобру Кай». События сериала скорее всего будут иметь какое-то значение и для полнометражного фильма.