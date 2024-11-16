Актриса Элизабет Олсен вернется к роли Алой Ведьмы в мультсериале «Зомби Marvel», сообщает издание Collider.

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В новом сериале показывают альтернативную временную линию событий «Человека-муравья». Ученый заражается вирусом зомби, что приводит к распространению инфекции по всей галактике.

Релиз намечен на 2025 году.

Ранее стало известно, что Sony Pictures планирует снять боевик про спецагента Венома, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».