Эмир Кустурица рассказал о своем главном страхе

Эмир Кустурица раскрыл свой главный страх.

© РИА Новости

Кинорежиссер признался, что больше всего он боялся за свою карьеру, так как ему не хотелось прославиться как американский режиссер.

Также Кустурица подчеркнул, что больше всего его возмущает в Европе. Эмир возмутился из-за отмены там русской культуры. По словам режиссера, именно наша страна славится талантливыми писателями, композиторами, художниками и другими. И именно на их творчестве должны воспитываться люди по всему миру, а не только в России.

«Когда они сказали про отмену русской культуры — как это возможно? Как может быть европейская культура без Чайковского? Россия не только граничит с Богом, это страна, в которой самые лучшие писатели в мире были. Ненавижу путешествовать, но тут я больше как дома. У меня был огромный страх, что я буду американским режиссером», — поразмышлял Эмир в беседе со Светланой Бондарчук в шоу «Света вокруг света».

На данный момент Кустурица прибыл в Москву ради выступления на международном культурном форуме. Режиссер не стал скрывать, что, каждый раз приезжая в Москву, чувствует себя как дома.

Кроме того, Эмир поделился и творческими планами, в которые входит его желание снять фильм о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Ранее мы писали о том, что Эмир Кустурица объявил о завершении своей музыкальной карьеры.

Также сообщалось, что журналист Владимир Познер нашел новую работу в Италии.