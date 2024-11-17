Кэмерон Диас снялась в кино спустя десять лет

Режиссером картины выступил Сет Гордон («Несносные боссы», «Спасатели Малибу», «Хороший доктор»). Сценарий комедии он написал вместе с Бренданом О'Брайеном («Дом», «Родители в законе»).

В новом фильме Кемерон Диас («Маска», «Очень плохая училка», «Отпуск по обмену») и Джейми Фокс («Джанго освобожденный», «Дневная смена») сыграли супругов Эмили и Мэтта, которые в прошлом были агентами ЦРУ. Но пара вновь возвращается к шпионской работе, чтобы обезопасить свою семью от бандитской угрозы.

В актерский состав комедии также вошли Гленн Клоуз («101 далматинец»), Эндрю Скотт («Шерлок», «Незнакомцы»), Кайл Чандлер («Волк с Уолл-Стрит») и Джейми Деметриу («Круэлла»).

Напомним, что до съёмок фильма «Снова в деле», Кемерон Диас собиралась навсегда уходить из киноиндустрии, чтобы как можно больше времени проводить со своей семьёй. За время десятилетнего перерыва в карьере, актриса написала «Книгу о теле» и запустила бренд вина «Avaline».