С 6 по 10 декабря пройдет фестиваль «‎Пушкин. Михайловское»

III Фестиваль анимации и литературы "Пушкин. Михайловское" пройдет с 6 по 10 декабря в Пушкинских горах Псковской области.

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В 2022 году фестиваль проводился впервые как ежегодный смотр анимационных фильмов, основанных на литературных произведениях, и фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей. Прежнее название - "Пушкин и…".

Инициатор проекта - Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское".

Как сообщают организаторы, "Пушкин. Михайловское" - это конкурсные и ретроспективные кинопоказы, творческие встречи с создателями фильмов и специально приглашенными писателями. Также пройдут тематические мастер-классы и интересные выставки на тему анимации и литературы.

"Наша аудитория - не только дети. Анимационные картины и темы, затронутые в них, будут интересны и вдумчивым взрослым. Это профессиональная площадка для знакомства и взаимодействия между литераторами и мультипликаторами, работающими в жанре экранизации. Будем рады, если именно в Пушкиногорье будут задуманы новые проекты. Ведь это место многие годы вдохновляло великого Александра Сергеевича Пушкина", - говорится в релизе.

В конкурсе представлено 39 анимационных фильмов, снятых в 2023 и 2024 годах. По мотивам рассказов Чехова, Станислава Лема, поэмы Пушкина, стихотворения Юнны Мориц или Бориса Пастернака, басни Крылова, романа Достоевского, по рукописным детским журналам... Длятся они от 2 до 16 минут. Оценивать их будет жюри, в которое вошли режиссер Ирина Евтеева, художник-постановщик, режиссер, сценарист, актер Александр Храмцов, писатель, актер, автор и исполнитель песен Константин Арбенин. Председатель жюри - режиссер Станислав Соколов.

Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей.

Фестиваль-2023 в цифрах

15 творческих встреч с писателями и аниматорами в Пушкинских Горах, Опочке и Пскове;

2700 зрителей всех возрастов за пять дней;

было показано 60 мультфильмов, снятых по мотивам литературных произведений; 30 из них - новинки, участвовавшие в конкурсе.

Факты

21 августа 1824 года началась ссылка Александра Пушкина в Михайловском.

За два года, проведенных там, поэт написал около ста произведений. Позже он неоднократно возвращался в усадьбу, чтобы отвлечься от суеты городской жизни. В 1837 году был погребен в родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре недалеко от Михайловского.

В 1922 году пушкинские места были объявлены заповедными. Сейчас на территории Государственного музея-заповедника "Михайловское" расположено более 70 объектов истории и культуры. Помимо усадьбы поэта, в комплекс входят родовое имение его предков Петровское, усадьба Осиповых-Вульф Тригорское, музейный комплекс Бугрово и семейный некрополь.

Ежегодно Пушкинский Заповедник становится местом поэтических праздников и литературных чтений.