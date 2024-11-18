Биографическую драму «Великая» с Кейт Уинслет покажут в России

Биографическая драма Эллен Кёрас «Великая» выйдет в прокат в России 21 ноября. Главную роль в кинокартине сыграла Кейт Уинслет.

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Фильм посвящен одной из самой известной женщине-фотографу – Ли Миллер. Она работала также моделью. Среди ее друзей были Пикассо, Кокто, Элюар.

В годы Второй мировой войны Миллер снимала как военный корреспондент для Vogue высадку союзников в Нормандии и освобождение концлагерей в Дахау и Бухенвальде.

С «Великой» Кёрас дебютировала как режиссёр. До этого она была оператором «Кофе и сигареты», «Вечное сияние чистого разума» и других. Эллен Кёрас – номинант и лауреат «Эмми» и ряда других престижных премий.

Кёрас заметила сходство между Миллер и Кейт Уинслет, когда они вместе работали на «Вечном сиянии чистого разума».

Позднее Уинслет стала продюсером картины и предложила Кёрас быть режиссёром.

Сценарий написан по мотивам биографии Ли Миллер. Её сын Энтони Пенроуз предоставил Кёрас дневники матери и доступ к личным архивам.

В картине также снимались Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете»), Джош О’Коннор («Корона»), Александр Скарсгард («Меланхолия») и другие.

Съёмки проходили в Венгрии и Хорватии. Работа над фильмом шла 8 лет. Кейт Уинслет даже сама выплатила зарплату актерам и съёмочной группе, когда возникло нестабильное финансирование проекта.

Премьера «Великой» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2023 года. Критики оценили игру Уинслет как захватывающую.