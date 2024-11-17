СТС покажет «Цветы жизни» с Анной Банщиковой и Павлом Трубинером

Премьерный показ мини-сериала «Цветы жизни» стартует на СТС 18 ноября 2024 года. Главные роли в драматическом многосерийном фильме режиссера Дмитрия Иосифова исполнили Анна Банщикова, Павел Трубинер, Матвей Зубалевич, Алексей Барабаш, Вероника Лысакова, Никита Буреев и др.

© Кадр из фильма

Главная героиня Надя - лучший психиатр столицы. Она свободолюбива, всю себя посвящает работе. Надя скрывает свои отношения с врачом-психотерапевтом, а свободное время проводит с привлекательным барменом. Но ее привычной жизни приходит конец, когда погибает ее сестра, у которой осталась приемная дочь Саша. Надя не хочет менять свой образ жизни, поэтому решает найти биологических родителей девочки.

Эфир в 21.00.