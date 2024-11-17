Кевин Костнер пытается спасти свою эпопею «Горизонты»

Кевин Костнер активно ищет финансирование для завершения своей амбициозной четырехсерийной саги «Горизонты». На фестивале Contenders в Лос-Анджелесе актер и режиссер рассказал, что проводит встречи с миллиардерами, чтобы найти финансирование для завершения съемок третьей и четвертой частей проекта.

По словам Костнера, он готов на все, чтобы завершить проект, несмотря на огромные трудности, которые уже возникли.

«Я встречаюсь с миллиардерами, о которых мы все слышали, — они словно прячутся в тени», — отметил он, добавив, что пока не знает, как именно удастся собрать необходимые средства, но уверен, что доведет историю до конца.

Третья часть «Горизонтов» остается в подвешенном состоянии: съемки начались в апреле, но из-за нехватки средств были приостановлены всего через девять дней. Актер вложил в производство всего цикла значительную сумму из собственных средств — около $38 млн, — но для завершения двух последних частей потребуется гораздо больше.

Первая глава, вышедшая в июне 2024 года, провалилась в прокате, собрав всего $29 млн в США при бюджете в $110 млн. Вторая часть, которая изначально должна была выйти спустя шесть недель, была снята с графика студией Warner Bros. и представлена на Венецианском кинофестивале в сентябре. Однако и там фильм получил слабые отзывы, что еще больше усложнило поиск финансирования.

Костнер признал, что студия была вынуждена изменить планы из-за неудачи первой части. Но он все еще верит, что проект найдет свою аудиторию. И он, несмотря ни на что, намерен снять третью и четвертую части, завершив таким образом задумку.

«Если на нынешнем этапе история закончится, значит, так тому и быть. Но я сделаю все, чтобы завершить этот проект», — заверил он.

Костнер сравнил свою работу над «Горизонтами» с борьбой мифологического Сизифа, который бесконечно катит камень в гору. Он подчеркнул, что несмотря на многочисленные препятствия, готов продолжать путь.

«Я убежден, что эта история выдержит испытание временем. Отказ не останавливает меня, а только подталкивает вперед», — сказал он.

Пока нет четкого графика для выхода второй части, и дальнейшие съемки зависят от привлечения инвестиций. Тем не менее, упорство Костнера показывает, что он готов бороться за свой проект до конца.