Марафон фильмов Рязанова состоится на канале «Мосфильм. Золотая коллекция»

Марафон фильмов Эльдара Рязанова состоится на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» 18, 19 и 21 ноября 2024 года. 18 ноября одному из корифеев отечественного кинематографа могло бы исполниться 97 лет.

© кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Начнётся марафон 18 ноября в 08.30 показом фильма «Жестокий романс», снятого по мотивам пьесы Островского «Бесприданница». В 11.10 зрители увидят комедию «Невероятные приключения итальянцев в России», в год выхода ставшую одним из лидеров советского проката. А в 13.00 зрителей ждёт встреча с любимыми героями главного новогоднего фильма страны — «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

В 16.35 в эфире телеканала стартует заседание пайщиков гаражно-строительного кооператива «Фауна», перипетиям которого посвящена сатирическая трагикомедия «Гараж». В 20.00 марафон продолжит мелодрама «Вокзал для двоих», признанная лучшим фильмом 1983 года по версии журнала «Советский экран». Завершится программа первого дня показом в 22.30 сатирической комедии «Забытая мелодия для флейты», которая стала творческим осмыслением перестроечных процессов второй половины 1980-х годов.

19 ноября в 10.30 телеканал покажет комедию «Человек ниоткуда». В 1961 году она была запрещена по причине безыдейности и несоответствия задачам советского искусства и вернулась на экраны только в 1988 году. Продолжит программу в 12.00 киноальманах «Совершенно серьёзно». В него вошла новелла «Как создавался Робинзон», снятая Рязановым по фельетону Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Музыкальный фильм «Гусарская баллада», посвящённый событиям 1812 года, выйдет в эфир в 13.35, а в 15.15 зрители перенесутся в Москву второй половины 1950-х годов, запечатлённую в комедии «Девушка без адреса». В 16.50 новогоднее настроение подарит комедия «Зигзаг удачи». Сценарий картины был написан Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским на основе их одноимённой повести. Сюжет родился из реальной истории об одном профсоюзном деятеле, который тайком покупал облигации на общие деньги из кассы взаимопомощи.

Вечерний эфир продолжится в 20.00 кинолентой «Дайте жалобную книгу», жанр которой сам режиссёр определил как «сатирически-бытовая комедия». В 21.40 телеканал покажет разошедшуюся на цитаты комедию «Берегись автомобиля», с которой началось сотрудничество Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского.

Завершится второй день марафона в 23.20 показом драмы «Дорогая Елена Сергеевна», снятой по одноимённой пьесе Людмилы Разумовской. Пьеса имела трудную судьбу: в начале 1980-х годов спектакли, поставленные по ней, были сняты с репертуара. Тогда же Эльдар Рязанов попытался добиться у руководства «Мосфильма» разрешения на экранизацию пьесы, но получил его только в 1987 году в период перестройки. Съёмочный процесс занял всего 22 дня.

21 ноября в 2210 зрителей ждёт встреча с героями фильма «О бедном гусаре замолвите слово», премьера которого состоялась в первый день 1981 года.