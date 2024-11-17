Кинофестиваль «Зимний» представил внеконкурсную программу к юбилею Мосфильма

Кинофестиваль «Зимний» представил специальную серию внеконкурсных кинопоказов, посвященную 100-летнему юбилею Мосфильма. Организаторы обещают, что зрители увидят две абсолютно разные, но очень яркие и запоминающиеся программы.

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Одна из них — «Как смотреть авторское кино», в рамках которой известные российские специалисты традиционно проведут показы и обсуждения лучших образцов фестивального кино. Погружение в кинематографический контекст поможет зрителям научиться смотреть сложное кино, разбираться в его поэтике, образах и особенностях киноязыка.

В этот раз зрителей ждет встреча с фильмами выдающихся Авторов московской кинематографической школы, которые были созданы в 80-е годы прошлого века на «Мосфильме»: «Из жизни отдыхающих» Николая Губенко, «Плюмбум, или опасная игра» Вадима Абдрашитова, «Асса» Сергея Соловьева, «Послесловие» Марлена Хуциева. Картины представят российский продюсер и киновед Андрей Апостолов, а также известный журналист и телеведущий Александр Казакевич.

В рамках юбилейной программы гости и участники кинофестиваля также увидят специальный тематический цикл «Шедевры батального кино», который познакомит аудиторию с выдающимися образцами отечественного кино о войне с масштабными съемками битв и сражений. На большом экране будут показаны картины «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, вторая часть киноэпопеи «Освобождение» («Прорыв») Юрия Озерова, «Горячий снег» Гавриила Егиазарова. Фильм «Ватерлоо» представит Помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества, военный историк Владимир Ростиславович Мединский.