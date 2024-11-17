Карабаса исполнит Бондарчук: как снимают новую версию «Буратино»

В разгаре съемки нового фильма «Буратино» под руководством режиссера Игоря Волошина. Заглянем на киноплощадку и узнаем, кто играет главного героя, где живет Папа Карло и будет ли новая картина похожа на советскую сказку.

© Вечерняя Москва

Когда я согласилась посетить съемочный павильон, то в голове, честно сказать, не было ни малейшего представления о том, что именно мне предстоит увидеть. Но оказалось, что всего какой-то час езды (декорацию фильма построили в кинопарке «Москино») способен «телепортировать» в небольшой итальянский городок с уникальной архитектурой и аккуратными узенькими улочками.

Приближаясь к площадке, мы видим белую «крепость». Делаем еще несколько шагов, и будто падает волшебная завеса. Появляются старые здания, повидавшие немало человеческих судеб. Между домов встречаются небольшие фонтаны, а проход к центральной площади, на которой величаво зазывает посетителей театр Карабаса, сопровождают итальянское кафе с летней верандой и пекарня с аппетитными багетами. Только все это вымысел, сказка. И название ей — «Буратино».

— Это некий неназванный город, собирательный образ Италии на рубеже XIX– XX веков, — рассказывает продюсер и сооснователь кинокомпании «Водород» Михаил Врубель. — Эти декорации строились довольно быстро для такого объема. Многие говорят, что случилось чудо. Но мы снимаем сказку, поэтому так и должно быть.

Врубель отметил, что строительство сказочного города началось в мае.

— Я просил наших художников сделать декорации, напоминающие и Флоренцию, и Вольтерра, и Витербо, где сохранился средневековый квартал пилигримов, — говорит режиссер Игорь Волошин. — Вы можете видеть на декорациях и готические элементы, у нас также и Ренессанс имеется, и более поздний переходный период к Высокому Возрождению — понемногу от великих итальянских мастеров — так что в итоге всего отовсюду, как венецианцы, натаскали на наш остров под названием «Искусство».

Восхищаются результатом и актеры фильма. Карабаса исполнит Федор Бондарчук, Мальвину — Анастасия Талызина, Арлекина — Рузиль Минекаев, Пьеро — Степан Белозеров, Артемона — Марк Эйдельштейн. Буратино же сыграет юная актриса Виталия Корниенко.

— У нас есть современные технологии, которые позволяют показать в кадре живую куклу, а не человека в гриме, — говорит Игорь Волошин. — С Виты в процессе съемки сканируются данные, которые потом будут наложены на деревянную куклу, чтобы та могла заговорить. Все эмоции, которые в кадре испытывает Буратино, взяты с актрисы. Мы пробовали разных детей на эту роль. Но Вита оказалась круче всех.

Другие детали об экранизации легендарной сказки мы расскажем позже. Узнаем у Марка и Рузиля о том, как они чувствуют своих героев и почему, как выразился Бондарчук, режиссер делает из него «вселенское зло».

На экранах фильм появится в начале 2026 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Барышников, кинокритик, член Гильдии кинорежиссеров России:

— Сейчас сложно сказать о качестве новой версии «Буратино». Создатели явно сильно потратились на декорации, костюмы. Вероятно, мы увидим красивую картинку со множеством спецэффектов. По сюжету могут быть неточности, ведь для режиссера Игоря Волошина это первая сказка. Но в любом случае надеемся, что результат будет отличным.

С ГОДАМИ И КУКЛЫ МЕНЯЮТСЯ