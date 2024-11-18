Чего ждать от киновселенной по мотивам произведений Стругацких

Великие произведения Стругацких не только обогнали время и были не просто захватывающей фантастикой: их книги — это мир тонкой, глубокой, мудрой философии.

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А тут пришло известие: Первый канал и компания «Марс Медиа» приступили к разработке проекта «Машина желаний». Напомним, что это один из первых литературных сценариев к фильму «Сталкер».

Как сказано в релизе, «проект запустит масштабную киновселенную, в которую войдут фильмы, сериалы и компьютерные игры. Все они будут объединены персонажами, ставшими частью цивилизации, изменившейся после визита пришельцев». Честно говоря, от прочитанного сделалось немного страшно, поскольку невольно представляется некий бездушный коммерческий проект, вряд ли оцененный бы самими братьями. Будем надеяться, что это не так.

К столетию Аркадия Натановича или нет, но с именами Стругацких связан еще один проект — та же кинокомпания «Марс Медиа» снимает фильм «Отель «У погибшего альпиниста». Это удивительное произведение со своей историей, культовое для почитателей Стругацких, так что можно не сомневаться: на полученный «продукт» будут смотреть через лупу. Образцом для определенного подражания стал для братьев детективный роман Фридриха Дюрренматта «Обещание». Повесть с рабочим названием «В наше интересное время» была начата ими в январе 1969 года и закончена через три месяца. Новаторская идея братьев заключалась в «расширении рамок традиционного детектива и создании детективно-фантастического произведения». Братья провели своего рода литературный эксперимент: сначала читатели воспринимали прочитанное как традиционный детектив, но в тот момент, когда все должно было быть расставлено по своим местам, совершался некий «кульбит» — одна история завершалась, и начиналась история совершенно другая...

Наверное, это хорошо, что «Отель...» переснимут. Но как не высказать сожаление о том, что забыт и даже не помню когда показывался по ТВ потрясающий фильм «Отель «У погибшего альпиниста», снятый в 1979 году. Режиссером картины был Григорий Кроманов, подаривший нам и фильм «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Каких же прекрасных он снял актеров!

Ныне это сплошь забытые имена эстонских звезд — Улдис Пуцитис, Юри Ярвет, Лембит Петерсон... Подумалось, что при бешеном количестве телеканалов мне порой не хватает канала «Ретро», где показывались бы вот такие картины, снятые на многочисленных киностудиях когда-то необъятной родины: от студии «Таллинфильм» до «Грузия-фильм». Смотреть и вспоминать, как мы любили друг друга...