Фильм «Гладиатор 2» стартовал с $ 87 млн — еще до выхода в США и Китае

По итогам дебютного уикенда фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта заработал в международном прокате $ 87 млн. Это отличный старт для сиквела, первая часть которого вышла в далёком 2000 году.

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Больше всего лента заработала в Великобритании — $ 11,4 млн. Далее идут Франция ($ 10,3 млн), Испания ($ 5,6 млн) и Австралия ($ 5 млн). Большой запуск ленты состоится лишь 22 ноября — в этот день фильм смогут посмотреть жители Северной Америки и Китая. Ожидается, что именно на эти регионы придётся основная часть сборов.

Ранее аналитики сообщали, что для окупаемости картине нужно собрать не менее $ 600 млн. И если «Гладиатор 2» покажет отличный старт в домашнем регионе и в Китае, то у ленты Ридли Скотта есть все шансы стать одним из самых кассовых фильмов года вместе с «Головоломкой 2» и «Дэдпулом и Росомахой».