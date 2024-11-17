Фильмы о великих художниках покажут в проекте «Полночь» на «Пятнице!»

Фильмы о великих художниках покажут в «Полночь» на «Пятнице!»
Неделя фильмов о знаменитых живописцах состоится на телеканале «Пятница!» в рамках интеллектуального проекта «Полночь» с 18 по 21 ноября 2024 года. В подборке будут представлены в основном картины последних лет, некоторые из них ранее не демонстрировались в телеэфире.
Так, 18 ноября состоится российская телевизионная премьера фильма Квентина Дюпье «Даааааали!» (2023), где главные роли исполнили Джонатан Коэн, Анаис Демустье, Эдуард Баэр, Жиль Леллуш, Пио Мармай, Дидье Фламан, Ромен Дюрис и др. По сюжету, начинающей журналистке поручено взять интервью у великого и «ужасного» Сальвадора Дали. Знаменитый художник соглашается на встречу, которая раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий человек на земле увлекает молодую женщину в лабиринт нескончаемых сюрпризов…
19 ноября в эфир выйдет фильм «Ван Гог. На пороге вечности» (2018) режиссера Джулиана Шнабеля. Главную роль исполнил Уиллем Дефо, а также снялись Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Матьё Амальрик, Эммануэль Сенье и др. Винсент Ван Гог одержим живописью и мечтает изменить мир. Он жил в Париже и водил дружбу с Полем Гогеном, который посоветовал ему искать яркий и тёплый свет на юге Франции. Переехав в небольшой город Арль и при финансовой поддержке брата там обосновавшись, Винсент заводит дружбу с местной трактирщицей и получает мощное вдохновение от местной природы. Именно тут и начинает формироваться его неповторимый художественный стиль, который, однако, пока не находит признания ни у знатоков, ни у публики.
20-го числа будет показан фильм режиссера Уилла Шарпа «Кошачьи миры Луиса Уэйна» (2021), где главные роли сыграли Бенедикт Камбербэтч, Клэр Фой, Джэми Диметриу, Оливия Колман, Андреа Райзборо, Тоби Джонс и другие. Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна обладают одной общей чертой — он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили, Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.
Завершит ретроспективу 21 ноября фильм французского режиссера Мартена Прово «Обнаженная муза Пьера Боннара» (2023). Главные роли в нем исполнили Сесиль де Франс, Венсан Макен, Стэйси Мартин, Анук Гринбер, Андре Макрон, Элен Александридис и др. Художник Пьер Боннар был знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами, такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера. Любовь, страсть, измены — их отношения походили на пламя, в котором один из них должен был сгореть.