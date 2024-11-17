Фильмы о великих художниках покажут в проекте «Полночь» на «Пятнице!»

Неделя фильмов о знаменитых живописцах состоится на телеканале «Пятница!» в рамках интеллектуального проекта «Полночь» с 18 по 21 ноября 2024 года. В подборке будут представлены в основном картины последних лет, некоторые из них ранее не демонстрировались в телеэфире.

© кадр из фильма «Даааааали!»

Так, 18 ноября состоится российская телевизионная премьера фильма Квентина Дюпье «Даааааали!» (2023), где главные роли исполнили Джонатан Коэн, Анаис Демустье, Эдуард Баэр, Жиль Леллуш, Пио Мармай, Дидье Фламан, Ромен Дюрис и др. По сюжету, начинающей журналистке поручено взять интервью у великого и «ужасного» Сальвадора Дали. Знаменитый художник соглашается на встречу, которая раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий человек на земле увлекает молодую женщину в лабиринт нескончаемых сюрпризов…

19 ноября в эфир выйдет фильм «Ван Гог. На пороге вечности» (2018) режиссера Джулиана Шнабеля. Главную роль исполнил Уиллем Дефо, а также снялись Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Матьё Амальрик, Эммануэль Сенье и др. Винсент Ван Гог одержим живописью и мечтает изменить мир. Он жил в Париже и водил дружбу с Полем Гогеном, который посоветовал ему искать яркий и тёплый свет на юге Франции. Переехав в небольшой город Арль и при финансовой поддержке брата там обосновавшись, Винсент заводит дружбу с местной трактирщицей и получает мощное вдохновение от местной природы. Именно тут и начинает формироваться его неповторимый художественный стиль, который, однако, пока не находит признания ни у знатоков, ни у публики.

20-го числа будет показан фильм режиссера Уилла Шарпа «Кошачьи миры Луиса Уэйна» (2021), где главные роли сыграли Бенедикт Камбербэтч, Клэр Фой, Джэми Диметриу, Оливия Колман, Андреа Райзборо, Тоби Джонс и другие. Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна обладают одной общей чертой — он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили, Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.

Завершит ретроспективу 21 ноября фильм французского режиссера Мартена Прово «Обнаженная муза Пьера Боннара» (2023). Главные роли в нем исполнили Сесиль де Франс, Венсан Макен, Стэйси Мартин, Анук Гринбер, Андре Макрон, Элен Александридис и др. Художник Пьер Боннар был знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами, такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера. Любовь, страсть, измены — их отношения походили на пламя, в котором один из них должен был сгореть.