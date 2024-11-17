Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel
22 декабря стартует третий сезон мультсериала «Что, если…?». Проект рассказывает об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.
Премьера первой серии третьего сезона состоится в стриминговом сервисе Disney+. Остальные эпизоды будут выходить ежедневно вплоть до премьеры финала 29 декабря.
Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Что, если...?»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 22 декабря
- 2-я серия 23 декабря
- 3-я серия 24 декабря
- 4-я серия 25 декабря
- 5-я серия 26 декабря
- 6-я серия 27 декабря
- 7-я серия 28 декабря
- 8-я серия 29 декабря