Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel

22 декабря стартует третий сезон мультсериала «Что, если…?». Проект рассказывает об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.

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Премьера первой серии третьего сезона состоится в стриминговом сервисе Disney+. Остальные эпизоды будут выходить ежедневно вплоть до премьеры финала 29 декабря.

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Что, если...?»

Эпизод Дата выхода