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Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel

22 декабря стартует третий сезон мультсериала «Что, если…?». Проект рассказывает об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel
© Чемпионат.com

Премьера первой серии третьего сезона состоится в стриминговом сервисе Disney+. Остальные эпизоды будут выходить ежедневно вплоть до премьеры финала 29 декабря.

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Что, если...?»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 22 декабря
  • 2-я серия 23 декабря
  • 3-я серия 24 декабря
  • 4-я серия 25 декабря
  • 5-я серия 26 декабря
  • 6-я серия 27 декабря
  • 7-я серия 28 декабря
  • 8-я серия 29 декабря