Фильм «Артур, ты король» с Марком Уолбергом покажет СТС

Российская телевизионная премьера фильма «Артур, ты король» состоится на СТС 23 ноября 2024 года. Главные роли в картине режиссера Саймона Селлана Джонса исполнили Марк Уолберг, Натали Эммануэль, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Али Сулиман, Пол Гилфоил и известный специалист по выживанию, путешественник и телеведущий Беар Гриллс.

© кадр из фильма «Артур, ты король»

По сюжету, профессиональный бегун Майкл Лайт (Уолберг) отчаянно нуждается в последнем шансе на победу, когда он убеждает спонсора поддержать его и команду спортсменов (Лю, Эммануэль и Сулиман) на чемпионате мира по приключенческим гонкам в Доминиканской Республике. К их команде прибивается беспородный уличный пёс Артур, и в течение десяти дней и 435 миль между Лайтом и собакой устанавливается неразрывная связь. Когда в гонке команда выходит за пределы выносливости, Артур по-новому определяет, что на самом деле означают победа, верность и дружба.

В российский прокат «Артур, ты король» вышел в апреле.