Комедию «Бар МоскваЧики» покажет «viju TV1000 русское»

Телевизионная премьера фильма «Бар МоскваЧики» состоится на телеканале «viju TV1000 русское» 24 ноября 2024 года. Главные роли в комедии режиссера Анарио Мамедова исполнили Яна Кошкина, блогер Екатерина Шкуро, солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова, Марк Богатырёв, Михаил Тарабукин, Давид «Dava» Манукян, Кристина Бабушкина, Иван Пышненко, Роман Юнусов, Денис Косяков, Игорь Ознобихин, Сергей Рост, Михаил Павлик, а также покойный Дмитрий Красилов.

© кадр из фильма «Бар МоскваЧики»

По сюжету, три подруги-москвички отправляются повеселиться в Санкт-Петербург и не хотят оттуда уезжать домой. Тогда они неожиданно для себя и на последние сбережения покупают там бар. «В нагрузку» к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто… Девушек ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы. Удастся ли неунывающим подругам покорить барную столицу или придется вернуться в Москву с пустыми кошельками и разбитыми сердечками?

В российский прокат фильм «Бар МоскваЧики» вышел в июне.