Театр на Садовой запустил этнографический сериал "Славянский бестиарий"

Театр на Садовой включил в свой репертуар необычный научно-популярный сериал "Славянский бестиарий" на основе мифологии Русского Севера. Этнографический проект из 10 серий реализован при поддержке VK, сообщили в пресс-службе театра.

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«Главная идея проекта - привлечь внимание зрителей к истокам русской культуры и в интересной форме подать тему наших культурных традиций. В сериале нескучные лекции заведующего отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея, кандидата исторических наук Дмитрия Баранова соединяются с эпизодами, в которых снялись Илья Дель, Андрей Вергелис, Игорь Ключников, Татьяна Ишматова»‎, — рассказали в пресс-службе.

В лекционной части Баранов обращает внимание на интересные факты из истории различных бытовых обрядов, пересказывает былички, собранные в экспедициях у местных жителей, делится историями, которые произошли с ним самим в этих поездках. Зрители узнают много нового о знакомых с детства персонажах - домовом, лешем, водяном, вера в которых уходит корнями в нашу историю.

Съемки проходили в разных локациях - от деревенского дома и бани до густого леса и берега залива. В лирическо-драматических отступлениях зрителей ждет погружение в три разных художественных мира. В каждом из них - своя сюжетная линия и главный герой, который сталкивается с мифологическими персонажами: участковый, искатель приключений и блогер.

Над сериалом работали режиссеры Дмитрий Юшков и Максим Карнаухов. Серии будут выходить каждый понедельник и четверг в официальном сообществе Театра на Садовой в соцсети "ВКонтакте".