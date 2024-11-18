Фильм «Манюня: Приключения в деревне» возглавил кинопрокат в выходные

Комедийный фильм "Манюня: Приключения в деревне" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 138,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 14 по 17 ноября.

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Фильм повествует о трех подругах - Манюне, Наринэ и Каринэ, которые на летние каникулы отправляются в деревню к бабушке. Там они сталкиваются со скучными и однообразными днями, однако неожиданные события заставляют их по-новому посмотреть на деревенскую жизнь. Картина вышла в прокат 14 ноября. Главные роли исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян.

Историческая драма "Любовь Советского Союза" заняла вторую строчку, собрав 113,4 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает о молодой советской актрисе Галине Лактионовой, которая становится всесоюзной звездой. Ей придется столкнуться как с любовными, так и с трагическими испытаниями. Главные роли исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов.

Замыкает тройку лидеров американский триллер "Еретик", собравший 81 млн рублей за прошедшие выходные. Он повествует о двух мормонских девушках-миссионерках, сестре Барнс и сестре Пакстон, которые оказываются в ловушке на первый взгляд безобидного мистера Рида. Ловушка построена с целью проверить веру сестер на прочность. Чтобы выжить, девушкам придется пройти через серию испытаний, некоторые из которых не поддаются рациональному объяснению. В фильме Скотта Бека и Брайана Вудса главные роли сыграли Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Эль МакКиннон и Стефани Лавин.

Историческая кинокартина Ридли Скотта "Гладиатор-2", просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, заняла третье место в странах СНГ, собрав 82,5 млн рублей. Фильм рассказывает о судьбе бывшего наследника Римской империи, а ныне гладиатора Люциуса - внука Марка Аврелия и племянника Коммода - двух императоров империи из первой части фильма. Роли в фильме исполнили Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон и другие.