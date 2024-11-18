Во время недавнего интервью актёр Джуд Лоу рассказал о процессе работы над фильмом «Шерлок Холмс 3». По его словам, недавно для ленты придумали новый сценарий. Более того, он якобы уже даже полностью готов.

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Более того, Лоу отметил, что у всех есть огромное желание выпустить третий фильм, притом для самого Джуда и остальных крайне важно сделать это правильно, чтобы порадовать фанатов и самих себя.

«Новый сценарий уже готов, он существует. У нас есть огромное желание сделать это. И огромное желание сделать это правильно».

Вторая часть «Шерлока Холмса», «Игра теней», вышла в 2011 году. Лента получила массу тёплых отзывов от зрителей и критиков и стала финансово успешной: при бюджете в $ 125 млн картина собрала $ 543 млн.