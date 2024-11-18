В Ижевске состоится премьера короткометражного фильма «Крона»

В субботу, 23 ноября, в кинотеатре «Империя грёз» (переулок Широкий, 53) состоится премьера короткометражного фильма «Крона» (6+), который был снят летом 2024 на территории агротуристического комплекса «Зеленая звезда» в Каракулинском районе Удмуртия. Как сообщили «Сусанину» организаторы, проект является результатом работы кинолаборатории «Нюлэс Сюлэм».

© ИА «Сусанин»

Пройдя образовательные модули по режиссуре, операторскому мастерству, звукорежиссуре, продюсированию и художественному решению в кино, команда приступила к съёмкам, а затем к этапу работы над фильмом — пост-продакшну.

Монтаж фильма, озвучание, написание музыки, сведение заняло три месяца и теперь, по окончании кинолаборатории, команда готова презентовать свой короткометражный фильм в стенах кинотеатра, расположенного в ТРК «СИГМА».

Экспертами проекта выступили Егор Завгородний — драматург высшей квалификационной категории, Дмитрий Могучев — режиссёр, сценарист, киноактёр, Павел Смирнов — оператор-постановщик, Катрина-Карлугас Душанбаева — продюсер, кастинг-директор.

«Молодая девушка Алёна погрязла в работе и жизненной рутине. По стечению обстоятельств она оказывается в удмуртской деревне, где знакомится с местной культурой и традициями. Проводником в новый мир для нее становится обычный деревенский парень Илья. Идти ли наперекор силам природы? Правдиво ли то, что написано в удмуртских сказках? Поиски ответов на эти вопросы приводят Алёну в чащу леса, где начинает происходить череда необычных событий», — говорится о сюжете картины.

Хронометраж: 30 мин.

Жанр: магический реализм, сказка.

Съёмочная группа:

Актёры:

Екатерина Николаева – Алёна;

Евгений Имполитов – Илья;

Светлана Плотникова – Галина, мама Ильи.

Программа премьерного показа, который состоится 23 ноября 2024 года в кинотеатре «Империя грёз»:

18:30 - 19:00 — встреча гостей, красная дорожка;

19:00 - 20:30 — показ короткометражного фильма;

20:30 - 21:00 — обсуждение после просмотра.

Вход на премьеру бесплатный, необходима регистрация по ссылке.

Все подробности в группе кинолаборатории.