В Ижевске состоится премьера короткометражного фильма «Крона»

Результат работы кинолаборатории «Нюлэс Сюлэм» представят зрителям в Ижевске
В субботу, 23 ноября, в кинотеатре «Империя грёз» (переулок Широкий, 53) состоится премьера короткометражного фильма «Крона» (6+), который был снят летом 2024 на территории агротуристического комплекса «Зеленая звезда» в Каракулинском районе Удмуртия. Как сообщили «Сусанину» организаторы, проект является результатом работы кинолаборатории «Нюлэс Сюлэм».
Пройдя образовательные модули по режиссуре, операторскому мастерству, звукорежиссуре, продюсированию и художественному решению в кино, команда приступила к съёмкам, а затем к этапу работы над фильмом — пост-продакшну.
Монтаж фильма, озвучание, написание музыки, сведение заняло три месяца и теперь, по окончании кинолаборатории, команда готова презентовать свой короткометражный фильм в стенах кинотеатра, расположенного в ТРК «СИГМА».
Экспертами проекта выступили Егор Завгородний — драматург высшей квалификационной категории, Дмитрий Могучев — режиссёр, сценарист, киноактёр, Павел Смирнов — оператор-постановщик, Катрина-Карлугас Душанбаева — продюсер, кастинг-директор.
«Молодая девушка Алёна погрязла в работе и жизненной рутине. По стечению обстоятельств она оказывается в удмуртской деревне, где знакомится с местной культурой и традициями. Проводником в новый мир для нее становится обычный деревенский парень Илья. Идти ли наперекор силам природы? Правдиво ли то, что написано в удмуртских сказках? Поиски ответов на эти вопросы приводят Алёну в чащу леса, где начинает происходить череда необычных событий», — говорится о сюжете картины.
- Хронометраж: 30 мин.
- Жанр: магический реализм, сказка.
Съёмочная группа:
- Продюсеры: Екатерина Николаева, Екатерина Стрелкова, Роман Закиров, Марина Козлова;
- Автор сценария, режиссёр: Вера Вередюк;
- Оператор-постановщик: Роман Закиров;
- Художник-постановщик: Наталья Севрюгина;
- Звукорежиссёр: Михаил Пастырев;
- Композитор: Адел Пейн;
- Режиссёр монтажа: Виктор Зибарев.
Актёры:
- Екатерина Николаева – Алёна;
- Евгений Имполитов – Илья;
- Светлана Плотникова – Галина, мама Ильи.
Программа премьерного показа, который состоится 23 ноября 2024 года в кинотеатре «Империя грёз»:
- 18:30 - 19:00 — встреча гостей, красная дорожка;
- 19:00 - 20:30 — показ короткометражного фильма;
- 20:30 - 21:00 — обсуждение после просмотра.
Вход на премьеру бесплатный, необходима регистрация по ссылке.
Все подробности в группе кинолаборатории.