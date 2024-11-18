Съемки детектива «Анна Медиум. Новые серии» завершены

В Санкт-Петербурге завершились съемки нового сезона остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» режиссера Елены Николаевой. Главные роли исполняют Мария Порошина, Павел Трубинер.

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Анна Островская (Мария Порошина) обладает способностью видеть и слышать духов. Это делает ее бесценным консультантом в расследовании преступлений и сильно осложняет жизнь семьи Островских, потому что мама трех дочерей все время «говорит с призраками». Даже новорожденный сын не может отвлечь Анну от опасной работы: с появлением ребенка ее загадочная интуиция только обостряется. Но и она не в силах предвидеть, что сюрприз, который готовит отец семейства Евгений (Павел Трубинер), – выход книги «О чем говорят призраки…», – может стать реальной угрозой для жизни и привести к страшным последствиям. И это не случайность – против всей семьи Островских затеяна большая игра, и на этот раз Анне придется иметь дело с сильным и жестоким противником.

Мария Порошина рассказала: