Съемки детектива «Анна Медиум. Новые серии» завершены
В Санкт-Петербурге завершились съемки нового сезона остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии» режиссера Елены Николаевой. Главные роли исполняют Мария Порошина, Павел Трубинер.
Анна Островская (Мария Порошина) обладает способностью видеть и слышать духов. Это делает ее бесценным консультантом в расследовании преступлений и сильно осложняет жизнь семьи Островских, потому что мама трех дочерей все время «говорит с призраками». Даже новорожденный сын не может отвлечь Анну от опасной работы: с появлением ребенка ее загадочная интуиция только обостряется. Но и она не в силах предвидеть, что сюрприз, который готовит отец семейства Евгений (Павел Трубинер), – выход книги «О чем говорят призраки…», – может стать реальной угрозой для жизни и привести к страшным последствиям. И это не случайность – против всей семьи Островских затеяна большая игра, и на этот раз Анне придется иметь дело с сильным и жестоким противником.
Мария Порошина рассказала:
«Появление ребенка – очень важный, значимый момент в жизни любой женщины. Каждая женщина тратит очень много сил, внимания на нового члена семьи, а так как у моей героини еще и три дочки, конечно, все ее заботы направлены на детей. Но у Анны постоянная дилемма, ей сложно разделять семью и работу, она разрывается, потому что от нее, от ее помощи зачастую зависит человеческая жизнь, человеческая боль, страдания. И она старается быть полезной, делает то, что знает и может, чтобы максимально помочь следствию и людям».