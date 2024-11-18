В Химках снимают новый фильм «Елки 11»

Фильмы серии выходят обычно в преддверие новогодних праздников, начиная с 2010 года. Они рассказывают о чудесах, которые случаются в канун Нового года. В эти дни судьбы множества людей из разных уголков России оказываются переплетены самым удивительным образом.

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Сюжет новой кинокартины обещает быть захватывающим. Главные роли исполнили Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, турецкий актер Бурак Озчивит.

Химки много раз становились площадкой для съемок, здесь снимали сериалы «Молодежка. Новая смена», «Вампиры средней полосы», фильмы «Последний богатырь», «Корень зла», «Тренер».

Напомним, что «Мособлгаз» рассказал жителям Химок о «Социальной газификации». 10 врачей из Химок попали в сотню лучших медиков Подмосковья.