Кевин Смит снимет фильм «Догма 2»

Режиссёр Кевин Смит рассказал, что начал работать над фильмом «Догма 2». Это будет сиквел оригинала 1999 года. Более того, в фильме вернутся Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, сыгравшие главные роли в первой части. Без них, считает Кевин, вторая часть банально не получится.

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По словам Смита, некоторые говорят ему, что не стоит трогать эту франшизу, поскольку первая часть получилась отличной — вторая её якобы испортит. Но у Кевина есть отличные идеи касательно продолжения.

«Некоторые скажут: "Не порти оригинальный фильм, не трогай его". Я хочу вам сказать следующее: "Возьму и испорчу". И мне это чертовски нравится. Я нашёл, как можно грамотно подойти к этому».

Фильм «Догма» вышел в 1999 году и рассказывал о двух падших ангелах, Локи и Бартлби, которых бог послал на Землю за ослушание.