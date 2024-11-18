«Гладиатор 2» и «Миссия: Красный» возглавили мировой прокат

«Гладиатор 2» дебютировал на 63 международных рынках с $87 млн, что стало лучшим результатом в карьере Ридли Скотта для фильмов, выпущенных за пределами США. А «Миссия: Красный» начала путь в США и сейчас имеет совокупную общемировую кассу в $84,1 млн.

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Экшн-комедия про похищение Санта Клауса с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом уже вторую неделю идет во всем мире, но дома, в Северной Америке, стартовала только сейчас. Она заработала $34,1 млн, возглавив домашний прокат. Оставшиеся $50 млн – это международные рынки, что весьма скромно для фильма с бюджетом в $250 млн.

Перспективы «Гладиатора 2» станут понятны лишь после старта в США, где он появится 22 ноября. Аналитики достаточно оптимистично смотрят на перспективы $210-миллионного проекта.

«Веном 3» продолжает удерживать позиции. «Последний танец» заработал еще $7,3 млн на американском рынке, увеличив домашнюю кассу до $127,6 млн. Международные сборы выросли до $308,5 млн, а общая сумма превысила $436 млн. Несмотря на то что фильм уступает предшественникам, умеренный бюджет в $120 млн делает фильм очень прибыльным.

Мультфильм Universal/DreamWorks Animation «Дикий робот» завершил восьмую неделю проката с $4,3 млн. Его общие мировые сборы достигли $308 млн, из которых $137,7 млн приходится на США, а $170,3 млн — на международные рынки.