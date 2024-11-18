Съемки эпизода фильма «Василий Теркин» прошли в Нижегородской области

Съемки эпизода фильма «Василий Теркин» (18+) прошли в Нижегородской области, сообщается в соцсетях кинокомиссии региона.

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В основе сценария исторической картины — история простого солдата Василия Тёркина. Боец оказывается в первом взводе пехоты, переживает тяготы войны. На его долю выпадает множество испытаний, но герой не теряет оптимизма, рассказами и шутками поднимая боевой дух товарищей.

В Навашинском округе снимали один из наиболее ярких эпизодов поэмы — «Переправа». На плотах и понтонах актеры пересекали Оку с владимирской стороны в нижегородскую.

«Технически трудная в производстве сцена осложнялась температурными условиями: для съемок на ледяной воде были приглашены нижегородские моржи», — отметили в кинокомиссии.

Отмечается, что производством экранизации занимается киностудия «Русское поле», режиссером картины выступает Карен Геворкян. Ранее съемки эпизодов уже прошли в деревне Забродье и Белоруссии, в Ленинградской, Тверской, Калужской и других областях. Еще одна особенность проекта — отсутствие профессиональных актеров.

Когда выйдет фильм — пока неизвестно.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что снятый в Нижегородской области фильм «Лизонька» может выйти в 2025 году.