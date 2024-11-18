Фильм «Всемирный потоп» покажет телеканал СТС

Российская телевизионная премьера фильма «Всемирный потоп» состоится на СТС 23 ноября 2024 года. Главные роли в постапокалиптической мелодраме британского режиссера Махалии Бело исполнили Джоди Комер, Джоэл Фрай, Кэтрин Уотерстон, Джина Макки, Нина Сосанья, Марк Стронг, Бенедикт Камбербэтч и другие.

© Кадр из трейлера

По сюжету фильма, Англию настигает наводнение невиданных масштабов. В Лондоне вода постепенно проникает в дом беременной женщины (Комер), и она с трудом успевает добраться до больницы, где рожает долгожданного ребёнка. Однако и здесь становится небезопасно. Женщина вместе с младенцем и мужем (Фрай) переезжают за город в дом его родителей. Но вскоре трагические обстоятельства разлучают супругов, а мать и дитя пытаются выжить в диких условиях нового мира.

В российский прокат «Всемирный потоп» вышел в мае.

Эфир в 23.05.