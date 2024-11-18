Когда стартует премьерный показ четвертого сезона сериала «Полярный»

Премьерный показ четвертого сезона комедийного сериала «Полярный» стартует 2 декабря 2024 года на ТНТ. «ИнтерМедиа» напоминает, что главную роль в проекте производства кинокомпании 1-2-3 Production играет Михаил Пореченков. Его герой Витя Мясник уже помог жителям городка Полярный справиться с беспределом бандитов и коммунальщиков, разобрался с кознями чиновников и столичных бизнесменов. Но жизнь бросает Вите новый вызов: ему предстоит вступить в противоборство с китайской мафией. И, конечно, разобраться с личной жизнью – их отношения с Полиной, героиней Катерины Шпицы, пройдут настоящую проверку на прочность.

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К своим ролям в сериале также вернутся Мария Кравченко, Ян Цапник, Иван Охлобыстин, Светлана Листова, Карина Зверева, Жаргал Бадмацыренов и Елена Воробей. Новую героиню сыграла актриса и ведущая Фэйя Цзоу, знакомая зрителям ТНТ по участию в шоу «Вызов. Китайский сезон». Режиссером сезона стал Радик Рахимов («АльфаРомео»), шоураннером – Дмитрий Малина.

Сюжет четвёртого сезона будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном автомобильного завода. Партнёры из Китая инвестируют в этот проект хорошие деньги, обещают создать рабочие места и наладить культурный обмен. Раиса Борисовна, новый мэр Полярного, жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, а вместе с этим и высокую должность в Москве. Но Витя узнаёт, что с деловыми партнёрами в Полярный проникла китайская мафия, которая использует работу завода как прикрытие для своей нелегальной деятельности. Сможет ли Витя раскрыть преступную группировку? Осмелится ли он рискнуть всем, чтобы спасти Полярный? И как эта масштабная миссия скажется на отношениях с его любимой Полиной?

Эфир в 20.00.