Продюсер фильма «Ф-1» рассказал о фильме

Продюсер фильма «Ф-1»: «Из-за замечаний Хэмилтона тратятся деньги, но хочется сделать отличное кино, и Льюис помогает»
Семикратный чемпион мира является сопродюсером и консультантом «Ф-1».
«Льюис Хэмилтон видел свою роль в этом, он предоставлял нам критический взгляд на то, как пилоты на самом деле делают какие-то вещи. Очень детально: скажем, в Сильверстоуне третий поворот проезжают на второй передаче, а он по слуху понял, что мы на третьей. Такие вещи он привносит в фильм. Также он сказал… Когда он заканчивает гонку, особенно такую как в Сингапуре, где очень жарко, то едва может вылезти из болида. Пилоты теряют по десять фунтов (4,5 килограмма – Спортс’’) – не только он, все. Они полностью измождены, и мы должны показать, что значит быть гонщиком «Ф-1». Все, что он привносит – даже не могу выразить благодарность ему и всем ребятам в «Ф-1», которые сделали это возможным. Но та аутентичность, которую он привносит – мы даже не можем представить изнутри, что делает пилот, что этот спорт дает аудитории. Порой нам не хочется слышать некоторые замечания, потому что на исправление нужно потратить деньги, но мы только за. Мы хотим сделать отличное кино, и он точно помогает», – заявил продюсер.
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