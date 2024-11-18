В Югре определили сроки проведения международного кинофестиваля "Дух огня"

Знаменитый, любимый зрителями международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" состоится в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта 2025 года. Начался прием заявок на участие в его конкурсных программах, который продлится до 19 января 2025 года. Об этом сообщила вице-президент кинофестиваля Мария Зверева в ходе оргкомитета по проведению фестиваля.

"Мы рассматриваем площадку Международного фестиваля "Дух огня" не только как мероприятие в области культуры, но и как хороший повод для наших гостей посетить Ханты-Мансийск, побывать в Югре, - подчеркнул губернатор округа Руслан Кухарук. - Для участников и гостей, ценителей искусства фестиваль - возможность погрузиться в историю кинематографа, изучить современные работы, узнать больше о нашем регионе и нашей стране".

Мария Зверева отметила, что ежегодно фестивальные программы расширяются, благодаря чему к площадкам кинофестиваля удается привлечь все больше участников и гостей. Показательно, что в последние годы популярностью пользуется российский конкурс "Духа огня", отечественные дебюты зрители смотрят не менее охотно, чем зарубежные премьеры.

"Второй год подряд в рамках фестиваля "Дух огня" мы представляем фильмы, работа над которыми еще не завершена, - поделилась мнением вице-президент фестиваля Мария Зверева. - Дебютанты ведут съемочный процесс одновременно с презентацией своих работ на фестивале. Предлагаем продолжить эту практику, поскольку площадка "Духа огня" позволяет открыть нам новые имена".

Очень важно, что в этом году программа фестиваля будет расширена целым комплексом мероприятий, посвященных празднованию 80-летию Великой Победы.

"В рамках "Духа огня" мы уделим особое внимание этой памятной дате, организуем специальную программу в сотрудничестве с государственным фондом кинофильмов России", - подчеркнул глава Югры Руслан Кухарук.

В ходе заседания оргкомитета участники одобрили кандидатуру кинорежиссера, телеведущего, публициста, киноведа Петра Шепотинника на пост председателя отборочной комиссии "Духа огня". Кроме того, обновлен состав самого организационного комитета фестиваля. В него включены начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию публичного акционерного общества "Газпром нефть" Александр Дыбаль, заместители губернатора Югры Елена Майер и Анатолий Уткин, директор департамента внутренней политики Югры Кирилл Харитонов и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

"Рады продолжить работу по формированию деловой программы фестиваля, которая является важной составляющей для обсуждения вопросов развития киноиндустрии, кинообразования и культурного обмена, - сообщила Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс. - В мероприятиях программы примут участие российские и международные лидеры отрасли, медиаменеджеры и общественные деятели, которые обсудят особенности развития киноиндустрии в разных странах, вопросы совместного кинопроизводства, продвижения контента, практику взаимных кинопоказов, проблемы национального кинопроката и меры по сохранению наследия и национальной идентичности".

По предложению президента фестиваля Эмира Кустурицы, которое озвучила в ходе оргкомитета Мария Зверева, фестиваль обратит внимание на новые технологии и искусственный интеллект и их возможное применение в различных областях кино.

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Международный фестиваль кинемотографических дебютов "Дух огня" проводится в Югре с 2002 года. Его генеральный партнер - компания "Газпром нефть". Коммуникационный партнер фестиваля - Фонд Росконгресс. 22-й фестиваль "Дух огня" был включен в план мероприятий председательства России в БРИКС в 2024 году.