Первые зрители смешанно приняли шоу «Дюна: Пророчество»

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о сериале «Дюна: Пророчество». События шоу разворачиваются за 10 тыс. лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и расскажут о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.

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Рецензенты восторженно приняли сериал. К примеру, на агрегаторе Metacritic его рейтинг составил 63 балла на основе 32 отзывов критиков, а также 6,5 балла на основе 38 мнений пользователей. Зрители хвалят отличную актёрскую игру, потрясающие визуальные эффекты и увлекательный сюжет, однако в один голос заявляют, что фильмы Дени Вильнёва установили слишком высокую планку, до которой проект не дотягивает.

Что пишут первые рецензенты о сериале «Дюна: Пророчество»:

«Дюна: Пророчество» может похвастаться потрясающими визуальными эффектами и сильной актерской игрой, но сюжет не дотягивает до высокой планки, установленной фильмами «Дюна».

«Дюна: Пророчество» слишком зациклен на масштабе и слишком полагается на обожание своей аудитории, чтобы существующий IP ощущался столь же странным и захватывающим, как должен.

Значительная часть «Дюны: Пророчество» — это мыльная опера, молодые персонажи участвуют в сексуальных и силовых играх, а также ведут переговоры о пробках сюжетных линий. Пророчество здесь, которое вообще не требует понимания, заключается в том, что у сериала есть будущее.

Это смешанный старт для этого первого спин-оффа «Дюны», который не может полностью избежать тени Дени Вильнёва. Но терпение может быть вознаграждено; в конце концов, планы Бене Гессерит измеряются столетиями.

Хотя сериал и развлекает скачками — и хорошо сыгран всеми участниками, — он не может избавиться от циничной синергии своего существования. Это вспомогательный продукт, ответвление от кинофраншизы, которая ещё недостаточно неизгладима, чтобы выдержать такое расширение.

Вторая серия выйдет 25 ноября — и дальше раз в неделю до 23 декабря. В конце декабря выйдет шестой и финальный эпизод.