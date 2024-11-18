Наталья Бондарчук получит главную премию кинофестиваля SIFFA

Актриса и кинорежиссер Наталья Бондарчук получит главную премию независимого международного кинофестиваля SIFFA, который открывается в Лондоне 18 ноября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила основатель и президент киносмотра Любовь Балагова.

"В этом году за выдающийся вклад в мировое кино и за фильм "Алтай", посвященный [исследователям и путешественникам] отцу и сыну [Николаю и Юрию] Рерихам, Наталье Бондарчук вручается золотая статуэтка кинофестиваля", - рассказала она. Президент фестиваля отметила, что всего будет вручено 15 наград в различных категориях.

Балагова указала, что в этом году было подано более 850 заявок на участие в киносмотре от режиссеров из Афганистана, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Ирана, Испании, Италии, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Пакистана, России, Сенегала, США и Турции. В итоговую программу фестиваля были включены 25 фильмов. SIFFA откроется в понедельник вечером картиной "Две женщины" Веры Глаголевой с английским актером Рэйфом Файнсом в одной из главных ролей.

"Нам было очень важно поставить этот фильм на открытие, потому что он очень российско-британский. Мы не меняем свою стратегию и свое предназначение и нацелены объединять Россию и Великобританию, наводить мосты между странами, - подчеркнула она. - Мы занимаемся душами людей и работаем с каждым индивидуально. Британцы очень любят русскую культуру. Для них это ток, классика и что-то недосягаемое".

Балагова добавила, что уже девятый по счету киносмотр продлится до 24 ноября и завершится церемонией вручения наград победителям. Показы фильмов пройдут на трех лондонских площадках, включая кинотеатр Vue в самом центре британской столицы на Риджент-стрит. Президент SIFFA указала, что фестиваль традиционно привлекает внимание как русскоязычных жителей Великобритании, так и британских зрителей.