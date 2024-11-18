Завершились съемки фильма «Гуантанамера» с Сергеем Шакуровым

Масштабные съемки приключенческого фильма "Гуантанамера" подошли к концу. Они проходили на Кубе и в России. Картина будет полна динамичных сцен с погонями, стрельбой и трюками. Некоторые из них снимались в океане, в том числе - под водой. Часть подводных съемок проводилась в Москве, для них был задействован специальный бассейн с выстроенной в нем декорацией самолета.

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По сюжету, экстремального молодого тревел-блогера Дашу (Александра Тулинова) приглашают на Кубу для съемок репортажа о глубоководном погружении. Девушка не подозревает, что ее заманили на Остров свободы для поисков пропавшего много лет назад важнейшего документа, способного изменить ход истории.

Незадолго до кубинской революции ее дед, будучи разведчиком-нелегалом, нашел этот документ, однако, обретя любовь, он не смог завершить задание. Сегодня 82-летнему разведчику в отставке (Сергей Шакуров) придется вернуться на Кубу, чтобы освободить удерживаемую в заложниках внучку, простить и попросить прощения за ошибки молодости.

© Российская Газета

Режиссер фильма - Сергей Мокрицкий. В главных ролях - как российские, так и латиноамериканские звезды. Также снимались Илья Шляга, Карлос Энрике Альмиранте, Калеб Касас, Эслинда Нуньес, Дарианис Паленсуела , Эдуардо Мартинес , Мириам Сокаррас и другие.

Сергей Шакуров рассказывает о картине и о своей роли следующее:

"Приключения - один из самых захватывающих жанров любого повествования. Даже с моим жизненным опытом история, которая разворачиваются в нашем фильме, для меня оказалось увлекательной, непредсказуемой, но при этом весьма жизненной и справедливой. Мой герой - генерал советской разведки Лев Воронов - человек со стержнем и незыблемыми принципами. Ему придется навестить старых друзей, попробовать понять поколение своих внуков, вспомнить свое непростое прошлое и попытаться заглянуть в будущее. Богатое на события прошлое моего персонажа становится частью сегодняшнего дня, от которого зависит будущее тех, кем он дорожит.

© Российская Газета

Экстремальная обстановка, опасности, преследующие героев, динамичность сюжета, и это все - в одном из самых красивых уголков мира, на острове Куба, где колониальная архитектура, необыкновенные песчаные пляжи, тропический климат, а, самое главное - открытые и веселые люди. Они всегда готовы заговорить с незнакомцем и пригласить его к себе в дом. Это очень масштабный совместный российско-кубинский проект. Такой важный шаг в развитии наших культурных связей, который, надеюсь, послужит сближению наших народов".

Прокат картины запланирован на осень 2025 года.