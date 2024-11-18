Какие фильмы покажут на фестивале бразильского кино

Фестиваль бразильского кино пройдет в Москве с 22 по 26 ноября. В киноцентре «Октябрь» (Новый Арбат, 24) гостям и жителям столицы представят семь киноновинок разных жанров: от комедий до драм и биографических лент, сообщается в поступившем пресс-релизе.

© Мослента

В программу фестиваля также вошли фильмы о популярной бразильской музыке, романтические комедии, драмы со звездами сериала «Клон» и многое другое. Церемония открытия пройдет 22 ноября, сбор гостей в 19:30. Перед сеансом состоится мини-концерт струнного квартета, который исполнит композиции, вдохновленные традициями северо-востока Бразилии. Также ожидается выступление участников московской группы BlocoLouco.

22 ноября фестиваль откроет музыкальный байопик «Гонзага», который расскажет о жизни бразильского певца и аккордеониста Луиса Гонзаги, одного из величайших популяризаторов музыкального стиля форро по всему миру, и о его непростых отношениях с сыном. Повзрослев, сын, Гонзагинья, тоже стал символом бразильской популярной музыки.

© Кадр: фильм «Воспоминание о хижине»

23 ноября состоится показ картины «Воспоминание о хижине». Вдохновленный композицией «Ностальгия по хижине» (Saudosa Maloca) певца и музыканта Адонирана Барбозы, фильм представляет собой повествование от имени самого артиста, рассказывающего в баре истории своей молодости. Жизнь в хижине вместе с друзьями Мату-Гроссу и Жокой, их влюбленность в красавицу Ирасему и увлечение самбой на фоне постепенного исчезновения старых районов Сан-Паулу, уступающих место новому мегаполису.

© Кадр: фильм «Влюбленная»

Также в этот день пройдет показ картины «Влюбленная», в которой сыграла Джованна Антонелли, известная зрителю как Жади из телесериала «Клон». Комедия расскажет историю Беатрис, которая сталкивается с кризисом идентичности. Когда после 22 лет брака муж просит развода, а дочка уезжает учиться, главная героиня понимает, каким монотонным стало ее существование. Однако конец одной истории — это начало нового пути, на котором Беатрис решает заняться саморазвитием и вновь познать все краски и радости жизни.

© Кадр: фильм «Моя сестра и я»

24 ноября зрители увидят фильм «Моя сестра и я». История о сестрах Мириан и Мирелли, которые вопреки мечтам матери о карьере музыкального дуэта в жанре сертанежу, решили идти другим путем. Так, Мириан вышла замуж и осталась в глубинке, а Мирелли сбежала в Рио-де-Жанейро, где прошла через множество испытаний. Когда их мать исчезает, сестрам приходится отбросить разногласия, объединиться и отправиться на ее поиски.

© Кадр: фильм «Наша мечта»

В тот же день пройдет показ фильма «Наша мечта». Биографическая драма о дуэте «Клаудиньо и Бушеша», самом прославленном фанк-коллективе, ворвавшемся в культурную жизнь Бразилии в 90-х годах. История двух исполнителей, друживших в детстве и вновь встретившихся в фавелах Рио-де-Жанейро, предстанет в виде эмоционального мюзикла.

© Кадр: фильм «От отца к сыну»

25 ноября состоится показ картины «От отца к сыну». По завещанию Машадо, его сын Жозе должен развеять прах в любимом месте покойного. Но как его найти, если они не общались почти 20 лет? Пока призрак отца пытается наладить контакт с сыном, на помощь приходит 12-летняя соседка Жозе Кэт, которая хочет свести главного героя с матерью — красивой, но непутевой вдовой Диной.

© Кадр: фильм «Перола»

26 ноября зрители увидят фильм «Перола», режиссером и сценаристом которого выступил Мурило Бенисио, известный российской аудитории по ролям близнецов Лукаса и Диого из сериала «Клон». Узнав о смерти матери, главный герой Мауро возвращается в старый родительский дом и вновь переживает моменты из жизни их семьи. Материнские остроумие и чувство юмора, привязанность к сыну и желание контролировать все вокруг — то, что лишь время и расстояние позволят понять по-настоящему.

© Кадр: фильм «Путешествие Педро»

Фильм «Путешествие Педро» завершит московскую часть фестиваля 26 ноября. Первый император Бразилии Педро I, вынужденный отречься от престола, плывет в Европу. Готовясь к схватке с братом за португальскую корону, он погружается в воспоминания о прошлом в Бразилии с момента прибытия еще ребенком в 1808 году и до поспешного бегства в 1831-м.