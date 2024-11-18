Опубликован первый кадр фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето

Издание Empire представило материал с подробностями о предстоящем фильме «Трон: Арес» — журналисты раскрыли ряд деталей и опубликовали первый кадр ленты.

© Чемпионат.com

Так, «Арес» не станет прямым продолжением предыдущих частей, а расскажет новую историю. В центре сюжета — программа, которая совершает прыжок из виртуального мира в реальный. Авторы стремились сделать новый «Трон» более суровым и эмоциональным, ставя перед зрителем вопрос о цене человеческой жизни.

Первый кадр фильма «Трон: Арес»

© Empire

Премьера фильма «Трон: Арес» ожидается 10 октября 2025 года. В третьем фильме серии сыграют Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Джефф Бриджес («Большой Лебовски»), Грета Ли («Прошлые жизни») и другие.