В сети появился трейлер новой документалки о первом прибытии The Beatles в США

В интернете появился трейлер грядущего документального фильма Beatles 64, который расскажет о самом первом прибытии ливерпульского бойз-бэнда в США. Продюсированием занимается Мартин Скорсезе, режиссером выступил Дэвид Тедески.

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Кинематографисты уже сотрудничали над документальной лентой про Боба Дилана, увидевшей свет в 2019 году. Премьера нового фильма о «ливерпульской четверке» состоится на платформе Disney 29 ноября.

В качестве сырья создатели использовали кадры, снятые Альбертом и Дэвидом Мэйслесами. Некоторые из этих кадров уже использовались в предыдущих документалках о The Beatles, но для нового проекта качество изображения было улучшено. Также зрители смогут увидеть интервью с Полом Маккартни, Ринго Старром и поклонниками коллектива.

The Beatles приземлились в аэропорту Кеннеди 7 февраля 1964 года, напоминает Louder. Их встретили тысячи фанатов. Группа дебютировала на вечернем шоу Эда Салливана и собрала у экранов больше 73 миллионов зрителей: эпизод шоу стал одним из самых просматриваемых за историю телевидения.

Новый фильм намерен показать, что в этот момент происходило за кулисами. Создатели также решили подчеркнуть «чувство товарищества между Джоном, Полом, Джорджем и Ринго» в момент, когда они испытывали на себе «невообразимую славу».

Ранее стало известно, кто сыграет главные роли в байопиках Сэма Мендеса о каждом участнике The Beatles.