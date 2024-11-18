Актриса Лола Кордон умерла после премьеры своего нового фильма

15 ноября умерла Лола Кордон, испанская актриса театра, кино и сериалов. Отмечено, что артистка скончалась в возрасте 88 лет через неделю после национальной премьеры своего нового фильма.

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Кордон родилась в 1936 году. Театром увлеклась в раннем возрасте. Профильное образование получила в Валенсии. Переехав в Мадрид, работала в компании, снимавшей фильмы для мексиканского рынка. Тогда же начала профессионально выходить на сцену.

Снималась с 1966-го: "Комиссар", "Центральная больница", "Черная лагуна", "Вопросы о сексе", "Бешеные псы" (многосерийная британская криминальная комедия), "Друзья" (испанская комедия 2011-го), "Расскажи мне сказку" - всего более полусотни пунктов фильмографии.

Пометка об уходе актрисы появилась в ее профиле агрегатора IMDb.