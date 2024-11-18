Брэд Питт вместо ДиКаприо: каким мог быть фильм «Остров проклятых»

Культовый триллер Мартина Скорсезе «Остров проклятых» стал классикой кинематографа, но его судьба могла сложиться иначе. История о мрачных тайнах психиатрической клиники привлекла внимание Голливуда еще на стадии выхода романа Денниса Лихэйна. Первоначально права на экранизацию приобрели продюсеры, которые обратились к Дэвиду Финчеру с предложением занять режиссерское кресло.

Финчер, известный своим мастерством в создании атмосферных и напряженных фильмов, таких как «Семь» и «Бойцовский клуб», всерьез рассматривал проект. Более того, он планировал привлечь Брэда Питта на главную роль. Тандем режиссера и актера, ранее покоривший зрителей в нескольких картинах, обещал превратить «Остров проклятых» в нечто совершенно иное.

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Однако Финчер не стал участвовать проекте. В результате фильм перешёл в руки Мартина Скорсезе, а на роль детектива Тедди Дэниэлса был приглашен Леонардо ДиКаприо.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.