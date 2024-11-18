Режиссер Люк Бессон рассказал, как на него повлиял Тарковский

Известный французский кинорежиссёр Люк Бессон рассказал о влиянии российских коллег на его творческую деятельность. Одним из них оказался известный советский кинорежиссёр и сценарист Андрей Тарковский.

«На меня повлияли американские режиссёры, но также и некоторые российские, например, Тарковский. Он великолепен. Также китайские, японские режиссёры. Все они, по сути, стали частью меня и моей собственной культуры. И когда я снимаю кино, я, пожалуй, беру понемногу из каждой страны, как бы соединяя эти страны вместе. Мне нравятся элементы каждой культуры и поэтому я хочу рассказывать о них с помощью своих фильмов», — рассказал по видеосвязи режиссер в рамках Первого международного форума новых медиа «Культура. Медиа. Цифра» в Москве.

На мероприятии также присутствовал почетный председатель форума сербский и югославский кинорежиссёр Эмир Кустурица. Он высоко оценил атмосферу Москвы и заявил, что в российской столице «очень хорошая энергия и есть живая коммуникация, а люди открыто говорят о своих переживаниях и о том, что их волнует».

Об этом, а также — каким будет завтрашнее кино, когда в России появится индустрия отечественных видеоигр, о роли искусственного интеллекта в творчестве — репортаж «Свободной Прессы».

Ранее сообщалось, что новый супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» набрал 233 миллиона долларов, показав отличный старт в международном прокате.