Музей кино запускает цикл показов «Ретроскоп по пятницам»

Государственный центральный музей кино открыл программу «Ретроскоп по пятницам», зрители увидят малоизвестные советские картины, сообщила пресс-служба учреждения.

«Цикл включает фильмы, находящиеся на своеобразной периферии киноведения. Это неочевидные картины, которые тем не менее являются точным отражением времени. Каждую пятницу в 18:30 зрители под комментарий киноведа Станислава Лугового смогут ознакомиться с ними в Музее кино на Каретном. Стоимость входного билета – 200 руб. Также сеансы этих фильмов параллельно пройдут в Музее кино на ВДНХ. Вход на них – бесплатный по билету в музей. Актуальное расписание программы можно уточнить в афише на сайте Музея кино», – сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что 22 ноября покажут фильм «Девушка с характером», 29 ноября – картину «Высокая награда».