«Месье Азнавур» в Ереване: как снимали фильм о великом шансонье?

В Ереване прошла закрытая премьера фильма о Шарле Азнавуре «Месье Азнавур». Это первый художественный фильм, посвященный шансонье. На премьере побывала корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.

© кадр из фильма «Месье Азнавур»

На красной дорожке алжирский актер Тахар Рахим. В фильме он сыграл великого шансонье. Говорит, представить не мог, что будет воплощать на экране образ Шарля Азнавура.

«Эта идея казалась совершенно безумной. Я был настолько не готов, что хотел отказаться от предложения, но посмотрел ряд документальных фильмов с участием Азнавура, изучил его жизнь и решил согласиться. Я не мог устоять перед этим искушением и не воплотить образ этого великого джентльмена», – отметил актер Тахар Рахим.

В основе фильма история становления Азнавура – как личности, как артиста. Публика не принимала его голос, внешность, но он шел к цели, порой жертвуя личным. Первые шаги шансонье делал со своим другом Пьером Роше. Сцену и первые овации друзья делили на двоих. Но вскоре Азнавур понял, что нужно пробиваться на аллею славы одному.

Первые варианты сценария режиссер Мехди Идир обсуждал еще с самим Шарлем Азнавуром. В создание фильма большой вклад внесли и дети шансонье. Сын Николя посетил премьерный показ.

«Я был тронут, когда увидел фильм на большом экране. Считаю это фантастическим успехом. Команда смогла воплотить настоящий образ моего отца: его жизнь, его мечты и цели. Прекрасная работа не только главного героя Рахима, но и всей команды», – поделился Николя Азнавур.

Азнавур всегда подчеркивал свое происхождение. Никогда не скрывал и гордился, что его корни из Армении. Актриса Нарине Григорян сыграла мать шансонье. Французский учила прямо во время работы над фильмом.

«Главное, что я могла читать текст на французском, со мной была учитель, которая вместе со мной работала над французскими текстами. Мне надо было уловить их французский, чтобы сказать свой текст. Вот это было трудно, услышать, когда Тахар скажет последние слова», – отметила актриса Нарине Григорян.

В армянский прокат фильм «Месье Азнавур» выйдет 5 декабря.

Шарль Азнавур был не только шансонье, но и автором более 1300 песен, большинство из которых стали шлягерами.