Боб Оденкерк — на первом кадре триллера «Никто 2»

Этим летом прошли съёмки фильма «Никто 2» в жанре триллера и боевика — сейчас сиквел готовят к релизу, который состоится 15 августа 2025 года. Пока же издание Empire делится первыми подробностями о проекте.

Отмечается, что фильм станет масштабнее первой части. Главный герой столкнётся с новыми вызовами, связанными с семьёй и друзьями, а также встретит злодейку, которая способна свести его с ума — её сыграет Шэрон Стоун.

Напомним, второй частью займётся новый режиссёр: место Ильи Найшуллера досталось Тимо Тьяджанто. Главного героя вновь исполнит Боб Оденкерк («Фарго», «Лучше звоните Солу») — журналисты опубликовали кадр с его участием.

Первый кадр фильма «Никто 2»