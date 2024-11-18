Вышел финальный трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта
Кинокомпания Paramount Pictures уже после официальной премьеры исторического фильма «Гладиатор 2» выпустила финальный трейлер картины.
Продолжение культовой картины Ридли Скотта уже можно посмотреть в странах Европы, Азии и Австралии. Новый ролик посвящён старту проката в Северной Америке — он намечен на 22 ноября.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).
Ожидается, что в российских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 23 ноября.