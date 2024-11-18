Премьерный показ сериала «Последняя клятва Гиппократа» состоится на «Рен-ТВ»

Премьерный показ сериала «Последняя клятва Гиппократа» состоится 1 декабря 2024 года на канале «Рен-ТВ». Главные роли в приключенческом боевике режиссера Романа Ярославцева исполнили Максим Дрозд, Максим Белбородов, Вадим Норштейн, Анатолий Кот, Алена Хмельницкая, Валерия Шкирандо, а также экс-солист группы «Бандэрос» Кирилл «Батишта» Петров, который написал и саундтрек к проекту.

© скриншот из сериала «Последняя клятва Гиппократа»

По сюжету Петр Кратов (Дрозд) – бывший военный хирург, светило медицины, бывший уважаемый член общества и бывший примерный семьянин. Он работает в бригаде скорой помощи фельдшером, а живет в доме своего старшего сына Виктора (Белбородов) – начальника отдела по борьбе с оборотом наркотиков. Виктор из чувства сыновнего долга вытащил отца со дна, оплатил лечение в клинике от зависимости, поселил у себя, через друзей нашел отцу работу. На скорой Кратова полушутя называют Гиппократом – из-за рифмы к фамилии, и за болезненную приверженность клятве помогать любому нуждающемуся в помощи больному. В городе происходит передел наркорынка, и Кратов вынужден помогать главарю преступной группировки по кличке Лирик (Кот), где состоит его младший сын Мирча (Норштейн), и скрывать свои дела от сына-полицейского, твердо решившего эту группировку уничтожить…

Все восемь серий телеканал покажет в один день.