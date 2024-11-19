Фильм «Любовь и голуби» снова выйдет на большие экраны 28 ноября

Картину Владимира Меньшова "Любовь и голуби" снова можно будет увидеть на больших экранах 28 ноября, кинопрокат пройдет под эгидой телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" в год векового юбилея "Мосфильма". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение".

© Кадр из фильма

"Одна из самых народных комедий с блестящим актерским составом, нестареющими шутками и незабываемыми диалогами была покадрово восстановлена мастерами лаборатории "Мосфильма" в точных красках и звуке, которые закладывались авторами. Именно таким зрители и увидят фильм в кинотеатрах", - говорится в сообщении.

Показ будет приурочен к 90-летию со дня рождения Нины Дорошиной, исполнительницы роли Надежды, а также к другим юбилеям создателей картины. В этом году исполнилось 85 лет со дня рождения режиссера Владимира Меньшова, 80-летние юбилеи отметили Александр Михайлов (Василий) и Наталья Тенякова (Баба Шура).

Как отметил заместитель генерального директора медиахолдинга "Цифровое телевидение" по направлению "Кино" Иван Кудрявцев, фильм вышел на экраны через пять лет после мелодрамы "Москва слезам не верит", хотя комедия не получила больших кинонаград, она стала "поистине народным фильмом".

"Несмотря на нарочитую театральность постановки (в доме Кузякиных режиссер даже сделал специальный помост, напоминающий сцену), в фильме зрители узнали себя, своих соседей, родных, друзей. Тех, с кем они встречаются каждый день. И это не только благодаря тому, что пьеса основана на реальной истории и описывает вполне бытовую ситуацию, а еще и благодаря невероятному таланту Владимира Меньшова чувствовать и понимать простых людей, о которых и для которых он снимал свое кино. Поэтому фильм смотрится ярко и свежо спустя почти 40 лет после премьеры", - привели в пресс-службе слова Кудрявцева.

Комедия "Любовь и голуби" вышла в 1985 году и до сих пор является одной из самых популярных советских кинокартин. В опросе телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" "Какие советские фильмы вы бы хотели посмотреть в кино" именно эту ленту назвали 21% респондентов - это был второй по популярности ответ после таких фильмов, как "Бриллиантовая рука" и "Москва слезам не верит", набравших 22% зрительских голосов каждый. Также по результатам зрительского голосования картина попадала в топ-5 лучших советских фильмов о любви, самых "женских" отечественных фильмов и самых смешных кинокомедий.